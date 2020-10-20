Son dakika! BAE Başbakan yardımcısı Şeyh Saif bin Zayed Covid-19 aşısını denedi
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Son dakika! BAE Başbakan yardımcısı Şeyh Saif bin Zayed Covid-19 aşısını denedi

20.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:34
Son dakika! BAE Başbakan yardımcısı Şeyh Saif bin Zayed Covid-19 aşısını denedi

Bir son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed, Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed, Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısı öncelikle kabine tarafından denendi. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed, Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptıran ilk kabine üyesi oldu. Zayed, sosyal medya hesabı üzerinden aşı olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak, "Sağlık personeline teşekkür ediyorum. Herkese sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan BAE'nin de faz 3 denemesi için seçildiği ve aşının, güvenli ve etkili olduğunun ifade edildiği testlerin ardından acil kullanım için onaylandığı belirtildi.


Son dakika! BAE Başbakan yardımcısı Şeyh Saif bin Zayed Covid-19 aşısını denedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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