Ali Babacan'dan sonra Sadullah Ergin de AK Parti'den istifa etti

28.08.2019 18:09

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti. Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, bir süre önce istifa ettiğini doğruladı. Ancak ne zaman istifa ettiğine yönelik "Bu soruyu pas geçelim" dedi. Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı görevinde bulunan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu.

25 Aralık 2013'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ergin 5 bin oy farkla seçimi kaybetti.

Ergin'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'la birlikte yeni kurulması planlanan partinin içinde görev alacağı iddia ediliyor.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

1964 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antakya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 1 yıl okudu.

Daha sonra 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Ergin, 1987 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995'te istifa ederek serbest avukatlığa başladı.

Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili olarak parlamentoya girdi. Üç dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 60. Cumhuriyet Hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 61. Cumhuriyet Hükümetinde yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Ergin, Evli ve 4 çocuk babasıdır.