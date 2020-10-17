Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı

17.10.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:18

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere "geçici insani ateşkes" konusunda anlaşma sağladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ''Geçici insani ateşkes'' yapıldığını duyurdu. Ateşkes, 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti. Bu karar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını temsilen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

ERMENİSTAN DA ATEŞKESİ DUYURDU

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da, Erivan ve Bakü'nün bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün gece saatlerinde Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı

İlgili Haberler

Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi
Aliyev 'Sahada cevap vereceğiz' demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi
Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor
Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes ilan etti
Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes ilan etti
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var
Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 'Azerbaycan Ordusu, Hadrut kasabasını ve bazı köyleri...
Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Azerbaycan Ordusu, Hadrut kasabasını ve bazı köyleri...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Halil Sezai Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 22:22:15. #1.15#
title