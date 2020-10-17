Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere "geçici insani ateşkes" konusunda anlaşma sağladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ''Geçici insani ateşkes'' yapıldığını duyurdu. Ateşkes, 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti. Bu karar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını temsilen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

ERMENİSTAN DA ATEŞKESİ DUYURDU

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da, Erivan ve Bakü'nün bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.