Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Saldırıyı durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz

Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a "Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleriyle ültimatom verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etme çabasına karşın pazar gününden bu yana iki ülke arasında sıcak çatışma yaşanıyor. Savaş hali ilan edip karşı saldırı başlatan Azerbaycan, Ermenistan ordusunu bir kez daha ültimatom vererek uyardı.

"ERMENİSTAN'IN SALDIRIYI DERHAL DURDURMASINI İSTİYORUZ"

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1 Ekim sabahı Ermenistan, Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"

ERMENİ ASKERLERİN KONVOYU YOK EDİLMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı karşı saldırı devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait farklı yönde hareket eden askeri birliklerin imha edildiğini duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, ''Düşmanın farklı yönlerde hareket eden askeri sütunları birliklerimiz tarafından imha edildi." bilgisi verilmişti.