Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı
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Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı

04.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:36

Son dakika! Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye bugün füzelerle saldırarak sivilleri öldüren Ermenistan'a karşılık cepheden geldi. Azerbaycan ordusu; Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de Ermenistan işgalinden kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde Ermenistan işgali altında olan Cebrail kentinin kurtarıldığını, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" açıklamasıyla duyurdu.

Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı

SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Ermenistan ordusu bugün Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenleyerek sivilleri hedef almıştı. Ermenistan tarafından atılan 6 füze şehre isabet ederken saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Azerbaycan Başsavcılığı ise şu ana kadar Ermenistan'ın saldırılarında 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını duyurdu.

DÜN DE MADAGİZE'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLMİŞTİ

Azerbaycan ordusu dün Madagiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekmiş; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in adının yeniden Sugovuşan olarak değiştirildiğini söylemişti.

Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı
Haber Yorumları (1)
KEMALE: Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliyi. Biz Qarabağa teşneyiz!!!!
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