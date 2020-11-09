Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
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Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

09.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:12

Son dakika! Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu cephedeki ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 23 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ı vurmasıyla birlikte başlayan çatışmalar devam ediyor. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan Ermeni güçlerini cepheden püskürtürken, yıllar sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı.

Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtararak Erivan yönetimini köşeye sıkıştıran Azerbaycan ordusu sahadaki ilerleyişini sürdürüyor.

23 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 23 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

ERMENİ KUVVETLERİ VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermenistan kuvvetlerini vurmaya devam ediyor. Son olarak Laçın - Şuşa yolunda İHA'lar tarafından tespit edilen Ermeni hedefleri vurularak etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
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