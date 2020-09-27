Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor

Son dakika: Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ve misliyle karşılık bulmasından sonra ülkede hareketli dakikalar yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan seferberlik emri vermeye hazırlanıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin bugün acil koduyla toplanacağını ve sıkıyönetim ilan edilmesini görüşeceklerini söyledi. Paşinyan, "Bugün Güvenlik Konseyi toplantısı yapacağız ve daha sonra hükümet, sıkıyönetim ve kısmi seferberlik ilan etme konusunu görüşecek" dedi.

Ermenistan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılarını bugün sabah saatlerinde yineledi. Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresine saldırılar düzenleyen Ermeni ordusu, sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Azerbaycan 'ın, hain saldırılara karşılık vermesinden hemen sonra Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan seferberlik emri vermek için kurmaylarını acil koduyla toplantıya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

ALİYEV'DE SERT TEPKİ

Çatışma sonrası canlı yayında açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şunları söyledi "Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik.

"DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor.

"BİZİM TOPRAĞIMIZDA NE İŞİ VAR?"

BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var? Azerbaycan ordusu toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan'dır."