Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
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Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi

15.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:15
Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi

Son dakika! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası Kelbecer'in bugün teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi gerekiyordu. Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamıştı.

EVLERİNİ YAKIP GİTTİLER

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yaktı. Sosyal medya ve Rus haber sitelerinde yayımlanan görüntülerde Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin ayrılmadan önce bazı yapıları ateşe vermeleri, bazı yapıları da tahrip etmeleri yer aldı.

10 GÜN EK SÜRE VERİLDİ

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzeybatısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti. Halen bölgede olan Ermenilerin evlerini terk etmeleri için verilen süre anlaşma gereği bugün sona erse de; Azerbaycan iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.

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