Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti

Son dakika! Azerbaycan hava savunma birlikleri, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi. Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.

SİVİLLER HEDEFTE

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önce de Ermenistan güçlerinin Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtmiş, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı aktarmıştı.

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