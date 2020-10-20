Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı
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Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı

20.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:44

Son dakika! Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz. Ermenistan'a diz çöktürdük" dedi ve Zengilan şehrinin 27 yıl sonra işgalden kurtarıldığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, çatışmalarla ilgili son gelişmelere yer verdi. Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını vurgulayan Aliyev, Ermenistan'ı kendi topraklarından kovacaklarını belirtti ve "Ermenistan'a diz çöktürdük" dedi.

Aliyev'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız. Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.

Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

"KURTARILAN BÜTÜN TOPRAKLARA DÖNECEĞİZ"

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. Statükoyu savaş alanında Azerbaycan değiştirmiştir. Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata turduna döneceği günü bekledi.

"ERMENİSTAN'A DİZ ÇÖKTÜRDÜK"

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor. Ermenistan'a diz çöktürdük.

"ZENGİLAN ŞEHRİ BİZİMDİR"

Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı. Ermenistan'ın 241 tankı, 70 grand füzesi imha edildi. Düşmanın 4 adet S-300 füze sisteminin kullanılamaz hale getirildi, 39 tankına el konuldu. Zengilan kenti bizimdir. Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin 6, Cebrail'in 7, Hocavend'in 5, Zengilan'ın 6 köyünü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı

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Haber Yorumları (9)
KURT: ESAS SEN VAZGEÇ BU ERMENİSTAN SEVDASINDAN
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RUSYA: ya ermenistan sen nasıl beceriksiz bi piyonsun. o kadar mühimmat füze verdik, bi zengin şehrini tutamadın elinde. offfff. illa ben mi geliyim
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
YAHU RUSYA TETİKTTE AKILLI OLUN: GiDECEGiNiZ YERDE RUSYANIN GiZLi DESTEGiYLE CEMBERE ALINIP ALAAYINIZI TELLEF ETCEKLER AKILLI OLUN BIRAKIN BU KARABAG SEVDASINI
Cevap Yaz 56 7 Yayından Kaldır
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