Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti

28.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:57

Son dakika: Ermenistan'ın dünkü saldırısıyla başlayan çatışmalar sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti.

Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDEN DUYURULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu kararı Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasına göre aldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden de duyuruldu. Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasında cumhurbaşkanının yetkileri arasında şu yer alıyor "Genel ve kısmi seferberlik ilan eder; seferberlik nedeniyle göreve çağrılanları terhis eder"

ALINACAK TEDBİRLER

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı konuşmada ise Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır." dedi.

550'DEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan ve Azerbaycan arasında dünden beri aralıksız süren sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

ERMENİSTAN KAYIPLARINI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti

İlgili Haberler

Seferberlik ne demek, ne anlama gelir? Seferberlik hangi hallerde ilan edilir?
Seferberlik ne demek, ne anlama gelir? Seferberlik hangi hallerde ilan edilir?
Haber Yorumları (20)
AHMET: Biri İsrailden Silah Alıyo Biri Rusyadan Bu Küçük Devletler Olduğu Sürece Büyük Devletler Hep Ayakta Kalır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜNYAMİN OKŞAR: VATAN KAN İLE ALINIRALLAH''INIZA KURBANVURUN VURUN VURUN KARABAĞI KURTARANA DEK VURUN DURMAK YOK VURUN ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN VURUN VURUN VURUN.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MARDİNLİ: amerika ortayı bulsun dedim, etmedğinizi bırakmadınız!ulan çocuklar ölmesin savaş bitsin demekte suç oldu!madem savaş istiyorsunuz siz gidin o zaman, klavye komandoları sizi.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Muharrem İnce Charles Michel
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Mbaye Diagne Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 11:08:34. #1.14#
title