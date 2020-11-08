Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı
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Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı

08.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:10

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev, "28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir almaya devam ediyor. Bölgenin kalbi olarak bilinen Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını söyleyen Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak.

"KAFKASYA'NIN İNCİSİDİR"

28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasların incisidir. Biz bu tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık'"

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı
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