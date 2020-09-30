Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur
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Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur

30.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:50

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaların durması için tek şartlarının Ermenistan'ın geri çekilmesi olduğunu söyledi.

Pazar gününden bu yana Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda yaralananları ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, burada yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ERMENİSTAN HALKI İLE BİR SORUNUMUZ YOKTUR"

Aliyev açıklamasında şunları söyledi "Karabağ bizim ezeli, tarihi toprağımızdır. Biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Ermenistan halkı, evlatlarını Azerbaycan toprağına göndermesin. Bizim Ermenistan halkı ile bir sorunumuz yoktur. Bizim davamız hak davasıdır. Ermenistan işgal siyasetine son vermelidir. Ermenistan topraklarımızdan çıkarsa hemen barış sağlanacak. Tek şartımız var, topraklarımızdan çıkıp defolmalılar.

"SİVİLLER HEDEF ALINIYOR"

"Ben ilk gün sivillerin hedef alınmaması için talimat verdim" diyen Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili olarak, "Sivil yerleşimlerimizi vuruyorlar, her gün kayıp sayımız artıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZDEN DESTEK MEKTUPLARI GELİYOR"

Bu dönemde Azerbaycan'ın yanında olan kimseyi unutmayacaklarını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğine dikkat çekerek, "Bana Türkiye'deki kardeşlerimizden destek mektupları geliyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanımızdadır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur
Haber Yorumları (26)
IZLEYİCİ: Bunun anlami insallah Karabagdan cekilmeleridir
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ELVİS: Şart şu olmalı Ermenistan işgal ettiği Karabağ olsun diğer topraklarımız olsun bize bıraksın demen lazım
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MUSTAFA: Mazlumların tek babası reisimiz tayyip erdogan
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