Son dakika 3. sayfa: Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi'nin önünde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobilde bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın