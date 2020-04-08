Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
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Salih Zeki Çolak, Aytaç Yalman, Koronavirüs, Güncel

Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Geçtiğimiz 15 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

08.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:14

Koronavirüs hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yuman eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

MÜCADELEYİ KAZANAMADI

Belma Yalman'a eşinin rahatsızlığı sürecinde yapılan testlerde koronavirüs pozitif tanısı konulmuştu. Eş Yalman'ın tedavisi de bu sürede başlamıştı. Belma Yalman, tedavi gördüğü eski adıyla Haydarpaşa GATA yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

11 Mart günü nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Aytaç Yalman, ardından GATA'ya sevk edilmişti. Burada nefes alma sıkıntısı artan Yalman, 15 Mart günü hayatını kaybetmişti. Eski Kara Kuvvetleri komutanı'nın tedavisi sürecinde koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yakın çevresine yapılan testlerde eşinde ve korumalarında koroanvirüse rastlanmıştı.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

29 Temmuz 1940 yılında Üsküdar, İstanbul'da doğdu. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargah Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu.

1976 - 1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmayı müteakip, 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti.

1983 - 1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığına, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı. 1990 yılında Tümgeneral rütbesine yükseldi. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. 1994 yılında Korgeneral rütbesine yükselerek Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995 - 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.

1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.

Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti

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Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti

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