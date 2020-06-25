Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi Son dakika: Anayasa Mahkemesi bu hafta sonu üniversiteye giriş için yapılan YKS'nin iptali için açılan yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Böylece YKS'nin önümüzdeki hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi. 27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.