Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
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Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi

Son dakika: Anayasa Mahkemesi bu hafta sonu üniversiteye giriş için yapılan YKS'nin iptali için açılan yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Böylece YKS'nin önümüzdeki hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.

25.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:09

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi

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