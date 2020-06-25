Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son dakika: Anayasa Mahkemesi bu hafta sonu üniversiteye giriş için yapılan YKS'nin iptali için açılan yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Böylece YKS'nin önümüzdeki hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.
25.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:09
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.
27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK
YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.