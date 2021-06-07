Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
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Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 30'u emniyetteki ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Haziran'da 4 aylık takip sonucu, bahis ve benzeri içerikteki internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova'da operasyon düzenlenmiş, 45 şüpheli yakalanmıştı.

Suç örgütü üyelerinin, Aydın, Muğla ve Denizli'de "çağrı merkezi" kurduğu, bu yolla 65 kişiyi de yaklaşık 35 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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