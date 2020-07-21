Son dakika... AYDIN'DAN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EL YAPIMI CAMİ ALEMİ SATIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... AYDIN'DAN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EL YAPIMI CAMİ ALEMİ SATIYOR

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bakır ustası Kenan Çalışkan (65), cami minareleri için yaptığı alemleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine pazarlıyor.

21.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:41

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bakır ustası Kenan Çalışkan (65), cami minareleri için yaptığı alemleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine pazarlıyor. Çalışkan, son olarak 70 kilogram bakır kullanarak yaptığı 3,80 metre boyundaki alemin, 37 yıllık meslek hayatı boyunca yaptığı en büyük alem olduğunu söyledi.

Bakırcılık mesleğini 3 kuşaktır sürdüren evli, 2 çocuk babası Kenan Çalışkan, elinden geldiğince camiler için alem üretmeye devam edeceğini söyledi. Askerden geldikten sonra baba mesleği olan bakırcılığa devam ettiğini belirten Çalışkan, "Kendimi geliştirerek 1983 yılından itibaren camilerin minarelerine alem yapmaya başladım. O gün bugündür de pek çok camiye alem yaptım. Kahramanmaraş ve Manisa'nın Kula ilçesinden aldığım bakırlarla alemleri büyüklüğüne göre 1 ile 15 gün arasında bir sürede yapıyorum. 3 metrelik bir alemi yapmak ortama 15 gün sürüyor. Sabır isteyen bir iş. Tamamen el dövmesi ile yaptığımız, parçaları birbirine birleştiriyoruz. Alemin özelliği dizaynını çok iyi ayarlamaktan geçiyor. Çok emek isteyen bir iş" dedi.

Türkiye'nin her iline alem yaparak yolladığını belirten Çalışkan, "Yurt dışında ise Libya, Almanya, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Polonya, Fransa, İngiltere, Azerbaycan ve Danimarka gibi çok sayıda ülkedeki caminin minaresi için alem yapıp, kargoyla yolladım. İlk yıllarda sadece bu bölgede bizi tanıyanlar alem yaptırıyordu. İnternet ortamı oluştuktan sonra kendimizi daha da geliştirdik. Sosyal medya üzerinden dünyanın her yerinden görenler, internetten alem siparişi veriyor. Verilen ölçülere göre alem yapıyoruz" diye konuştu.

MESLEK HAYATININ EN BÜYÜK ALEMİNİ YAPTI

Alem ustası Çalışkan, "En son yaptığım 3 metre 80 santim alem ise Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay semtindeki bir camiye gitti. 3 hafta çalıştım ve 70 kilo bakır kullanarak tamamladım. Yüksek olunca yapımı çok zor oluyor. 1 veya 1.5 milimetrelik bakır kullanıyoruz ve tamamen el işçiliği ile yapılıyor. 37 yıllık meslek hayatım boyunca yaptığım en büyük alem oldu. Türkiye'de alem göndermediğim il yok. Batman'da yapılan külliye camisine 25 adet alem yapıp, yollamışlığım var. Yalnız çalışıyorum. Gücüm yettiğince de devam edeceğim" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... AYDIN'DAN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EL YAPIMI CAMİ ALEMİ SATIYOR

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları 3. Sayfa
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Spor
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Sevgilisi vahşice öldürmüş
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi bugün Meclis'e sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi bugün Meclis'e sunulacak
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Bülent Turan Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Bülent Korkmaz
Daha Fazla Joe Carr E-gameshow Roza Sabah Ali Yavuz Kol
Şu an buradasınız: Son dakika... AYDIN'DAN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EL YAPIMI CAMİ ALEMİ SATIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:01:12. #1.14#
title