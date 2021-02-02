Son dakika... Aydın'da ev yangını

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın ihbarı üzerine, belirtilen adrese bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz duruma geldi.

Öte yandan evini yaktığı iddia edilen G.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol