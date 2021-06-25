Son Dakika | Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
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Son Dakika | Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü

Son Dakika | Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Dereağzı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Merey (34), yaşamını yitirdi.

Merey'in cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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