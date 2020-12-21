Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi
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Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi

21.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:51

Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmasına şartlı onay verdi. Böylece Kovid-19 aşısı, 27 Avrupa ülkesinde kullanılacak.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Avrupa Birliği'nde kullanımını onayladı. Böylece Kovid-19 aşısı, birliğe üye 27 ülkede kullanılacak.

AŞI KORONANIN YENİ MUTASYONUNA KARŞI İŞE YARAYACAK MI?

Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, "Aşının yeni koronavirüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

"AŞI KONUSUNDA HIZLI OLMAMIZ GEREK"

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, konuyla ilgili yaptığı açıklama, "EMA, Pfizer/Biontech aşısı konusunda olumlu bilimsel görüş açıkladı. Aşı konusunda şimdi hızlı olmamız gerek" dedi.

AB ÜLKELERİ, 27 ARALIK'TAN SONRA AŞILARA BAŞLAYACAK

Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.

Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi
Haber Yorumları (9)
BAYBURTLUYU YEDİRMEYİZ...: Mutasyon gerçekse aşılar çöp olması işten bile değil. . .
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ADAM: Bulacaksaniz bulun vuracaksaniz vurun artık şu aşıyı
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RECEP: Akp sagolsun bizde yok
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