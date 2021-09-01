Son dakika: Avcılar'da genç kızın lunaparkta ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre - (Özel) Avcılar'da lunaparkta 19 yaşındaki genç kızın şok ölümü Oyuncakta fenalaşan genç kız, hastanede hayatını kaybetti Genç kızın bindiği oyuncaktaki son anları kamerada Genç kızın fenalaşarak istifrağ ettiği ve hastaneye geç götürüldüğü için kusmuğunun boğazını tıkayarak ölmesine sebep...

- (Özel) Avcılar'da lunaparkta 19 yaşındaki genç kızın şok ölümü

Oyuncakta fenalaşan genç kız, hastanede hayatını kaybetti

Genç kızın bindiği oyuncaktaki son anları kamerada

Genç kızın fenalaşarak istifrağ ettiği ve hastaneye geç götürüldüğü için kusmuğunun boğazını tıkayarak ölmesine sebep olduğu iddia edildi

İSTANBUL - Avcılar'da ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bindiği oyuncakta 19 yaşındaki Zeynep Günay fenalaşarak hayatını kaybetti. Lunapark görevlilerinin genç kıza gerekli müdahaleyi yapmadığı iddia edildi. Lunapark yönetiminden şikayetçi olacağını söyleyen genç kızın ailesi, görevlilerin "2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir" dediğini anlattı. 19 yaşındaki Günay'ın bindiği oyuncaktan son anları, cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, dün Denizköşkler Sahil'de bulunan Lunapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeynep Günayailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyuncağa bindi. Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi.

Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız, fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.

Günay, lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hayali psikolog olmaktı

Zeynep Günay'ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlarının açıklanması saatler kala Günay bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.

"2 - 3 tokat atın kolonya verin kendine gelir"

Genç kızın ölümünde lünapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi.

Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10 - 15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar. Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah'ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Zeynep Günay'ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar'da kılındıktan sonra Beylikdüzü'nde defnedildi.

Ölmeden dakikalar önceki anları kamerada

Günay'ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler'de Günay'ın oyuncaktaki ilk anları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice