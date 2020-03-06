Son dakika: Ateşkes anlaşmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama: Bölgede durum sakin

06.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:49

İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonrası askerlerimizin şehit olması sonucu gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi.

Bölgedeki gerginliği dindirmek için yaklaşık 6 saat süren zirveden 'ateşkes' kararı çıktı. Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi.

"BÖLGEDE SİLAHLAR SUSTU"

Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre Rus askeri kaynakları ateşkesin yakından gözlemlendiğini ve bölgede durumun sakin olduğunu duyurdu.

Sahadaki durumun sakin olduğunu belirten Rus askeri kaynaklar, çatışma alanlarında silahların sustuğunu bildirdi.

İDLİB'DEKİ ATEŞKES ANLAŞMASININ MADDELERİ

Erdoğan ve Putin açıklamalarının ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından okunan mutabakat metnine göre, Türkiye ve Rusya, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak, Suriye'de Gerginliği Azaltma Bölgeleri Oluşturulmasına İlişkin 4 Mayıs 2017 tarihli Muhtıra ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin 17 Eylül 2018 tarihli Muhtıra'yı hatırda tutarak, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineledi.

Mutabakatta yer alan maddeler şöyle:

1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

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