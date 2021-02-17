Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu
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Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu

17.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:12
Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu

Son dakika haberler: Ataşehir'de tek katlı bir evde yangın çıktı.

Ataşehir'de tek katlı bir evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan evden gelen patlama seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde meydana gelen yangın havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir 3034 Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Evden çıkan alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale için çalışmalara başladı. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan evin yandığı esnada patlama seslerinin duyulması telaşa neden oldu. Alevlerin teslim olduğu ev ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu
Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu
Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu
Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu
Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu
Son dakika: Ataşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri telaşa neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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