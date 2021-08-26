ASKER BABA, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUNUN KALP ATIŞINI SELAM VEREREK DİNLEDİ
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ASKER BABA, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUNUN KALP ATIŞINI SELAM VEREREK DİNLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 5 aylık hamile Zehra Tanyıldız (26) bebeğinin kalp atışlarını Edirne'de vatani görevini yapan eşi Hikmet Tanyıldız'ı (27) görüntülü arayarak dinletti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 5 aylık hamile Zehra Tanyıldız (26) bebeğinin kalp atışlarını Edirne'de vatani görevini yapan eşi Hikmet Tanyıldız'ı (27) görüntülü arayarak dinletti. Tanyıldız, bebeğinin kalp atışlarını duyunca asker selamı verdi.

5 aylık hamile olan Zehra Tanyıldız kontrol için geldiği Kahta Devlet Hastanesi'nde bebeğinin kalp atışlarını dinledi. Eşinin askerlik görevi yaptığı için Zehra Tanyıldız'ın yanında olmadığını öğrenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Salıcı, babayı cep telefonu ile görüntülü arayıp bebeğin kalp atışlarını dinletebileceklerini söyledi. Bunun üzerine görüntülü olarak aranan Hikmet Tanyıldız çocuğunun kalp atışını dinleyerek duygulandı, asker selamı verdi.

Dr. Mehmet Salıcı, 5 aylık hamile olan Zehra Tanyıldız, ilk defa kontrol için muayene olmaya geldiğinde önce eşinin nerede olduğunu sordum. O da bana Edirne'de vatani görevini yaptığını söyledi. Daha sonra çocuktan haberi olduğunu fakat hamilelik sürecini hiç görmediğini bana söylediğinde, hemen kendisini görüntülü arayarak çocuğunun kalp atışı sesini dinlettirip kendisine sürpriz yapalım, dedim. Hastam da bunu kabul edince asker ocağındaki babaya böyle bir sürpriz gerçekleştirdik. Tanyıldız Ailesi için güzel bir moral ve motivasyon oldu? dedi.

ASKER BABA, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUNUN KALP ATIŞINI SELAM VEREREK DİNLEDİ
ASKER BABA, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUNUN KALP ATIŞINI SELAM VEREREK DİNLEDİ
ASKER BABA, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUNUN KALP ATIŞINI SELAM VEREREK DİNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ASKER BABA, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUNUN KALP ATIŞINI SELAM VEREREK DİNLEDİ - Haberler
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