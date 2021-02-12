Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama uygulaması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm parti liderlerini aşı yaptırmaya davet etmişti.

"VATANDAŞ GİBİ SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin açıklamasında, "Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın Bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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