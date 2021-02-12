Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

12.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:15

Son dakika! "Koronavirüs aşısı yaptırmak için vatandaş gibi sıramı bekleyeceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama uygulaması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm parti liderlerini aşı yaptırmaya davet etmişti.

"VATANDAŞ GİBİ SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin açıklamasında, "Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın Bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

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