Son Dakika: Artvin Sahlepçiler köyünde çıkan yangında köy evleri yanıyor Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Sahlepçiler köyünde yangın çıktı. 10'dan fazla ev alevlere teslim olurken olayda can kaybı yaşanmadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangından kareler: