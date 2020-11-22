Son dakika! Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika! Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

22.11.2020 23:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:16
Son dakika! Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. 

Kaza, perşembe günü, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeniköy'deki Su Kavuşumu 3 Tüneli'nde meydana geldi. Levent K.'nin (37) kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hamza E. (72) yönetimindeki 53 AF 400 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hatice E. (63) hayatını kaybederken, sürücüler Levent K. ve Hamza E. ile minibüsteki Ali A. (67) ve Gürkan H. (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Araçların hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak, otomobile çarptığı anlar yer alıyor.  


Son dakika! Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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