Son dakika haber... Arkadaşı tarafından vurulan Vedat, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te yardım etmek için gittiği fıstık arazisinde, arkadaşı Uğur G., tarafından iddiaya göre yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak yaralanan Vedat Caner (22), 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.