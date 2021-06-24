Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
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Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

ANTALYA'da biri mahallede, diğeri lüks bir semtteki tüfekli, kürekli, bijon anahtarlı kavgalar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ANTALYA'da biri mahallede, diğeri lüks bir semtteki tüfekli, kürekli, bijon anahtarlı kavgalar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ayağı sargılı bir kişinin de seke seke gelerek kavgaya dahil olması dikkat çekti.

Antalya'da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde iki komşu arasında, tüfekli, kürekli kavga yaşandı. Araya giren kızına önce tüfeğini veren adam, grubun kalabalık olduğunu görünce geri dönüp, "Ver kız silahımı. Kız, silahı ver" diye bağırdı. Ancak kızı silahı vermedi. Mahalle halkının araya girmeye çalıştığı kavgaya karışanlardan biri kürek sapıyla saldırırken, sağ ayağı sargılı kişi de seke seke kavgaya dahil oldu, yumruklar savurdu. O anları bazı mahalleliler cep telefonuyla görüntüledi. Taraflar birbirlerinin araçlarına hasar verdi.

BİJON ANAHTARIYLA CAMLARI PATLATTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan ikinci kavga ise Lara semtinde yaşandı. Yol verme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavgada 3 kişi, otomobil ve sürücüsüne saldırdı. Görüntüyü çeken kişinin  "Kaç kişi bunlar ya" dediği kavgada, otomobil lastiğini değiştirmeye yarayan bijon anahtarını eline alan kişi otomobilin camlarını patlattı. Görüntüyü çeken kişi "Silah mı çıkardı?" derken çevredeki kadınlar "Polis, polis. Ne yapıyorsun ya. Yapmayın, yapmayın" diye tepki gösterdi. Yoldaki diğer sürücüler, tekme tokat kavga edenleri ayırmaya çalışırken o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.


Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek

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