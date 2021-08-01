Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Gazipaşa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Gazipaşa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından, bazı illerde çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı