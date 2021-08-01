Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
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Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı

Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Gazipaşa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Gazipaşa ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından, bazı illerde çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı
Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Pakdemirli: Bodrum ve Gazipaşa yangınları kontrol altına alındı - Haberler
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