Son dakika: Antalya'da havai fişekli, silahlı konvoy korku dolu anlar yaşattı
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Son dakika: Antalya'da havai fişekli, silahlı konvoy korku dolu anlar yaşattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Antalya'da havai fişekli, silahlı konvoy korku dolu anlar yaşattı

Son dakika haberler... Antalya'da havai fişekli, silahlı konvoy korku dolu anlar yaşattıArkadaşlarını askere uğurlayan gençler, koronavirüs pandemisinde sokak kısıtlamasına rağmen araç konvoyu yaptı, otomobil kenarından sarkıp havaya silahlarla defalarca ateş etti.

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Antalya'da havai fişekli, silahlı konvoy korku dolu anlar yaşattı

Arkadaşlarını askere uğurlayan gençler, koronavirüs pandemisinde sokak kısıtlamasına rağmen araç konvoyu yaptı, otomobil kenarından sarkıp havaya silahlarla defalarca ateş etti. 

*- Gençler, bu anları da kendi cep telefonları kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi kapsamında akşam 21.00'den sonra sokak kısıtlama genelgesi, maske, mesafe ve hijyen uyarıları, asker konvoylarına getirilen kısıtlamalar Antalya'da yine ihlal edildi. Önceki gün Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde havai fişekli asker eğlencesi yapılması tepki çekerken dün gece yine Antalya'da bu kez silahların ve araç konvoylarının eklendiği asker eğlencesi yapıldı. Arkadaşını Samsun'a vatani görevi için yolcu eden Antalyalı gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısıtlamaya rağmen konvoy yapan gençler, araç üzerinden sarkıp silahlarıyla defalarca ateş etti. Bir sokağı da kapatıp yolda müzik eşliğinde eğlenen ve havai fişekler patlatan gençler, bu görüntüleri, "Hayırlısıyla mermi gibi git gel kardeşim. Artık Samsun düşünsün" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Antalyalı gençlerin silahlarını kontrolsüzce ateş etmeleri de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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