Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı Antalya'da ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ölürken anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı

ANTALYA - Antalya'da ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ölürken anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Antalya Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Nevzat Demir'in kullandığı 48 VN 882 plakalı araç Aksaz kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Nevzat Demir, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Özlem Demir, Erva Demir ve Emir Demir Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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