Son dakika... ANTALYA Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anması
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Son dakika... ANTALYA Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anması

Son dakika haberleri: Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anmasıANTALYA'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Son dakika... ANTALYA Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anması
15.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:24

Alanya'da gökyüzünde 15 Temmuz anması

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Alanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yamaç paraşütleriyle Dinek Mahallesi Yassıtepe mevkiinden havalanan pilotlar, havada Türk bayrağı ve 15 Temmuz için özel hazırlanan bayrak açtı.

50'YE YAKIN KATILIMCI

Etkinliğin ardından konuşan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin ortaklaşa bir organizasyon düzenledik. 50'ye yakın katılımcıyla yamaç paraşütü organizasyonu düzenledik. Keyifli bir organizasyon oldu. Günün anlamına has bir organizasyon olduğunu, 3 yapının birleşmesiyle beraber Alanya'da görmek bizleri mutlu etti. Bu anlamlı güne bu tip organizasyonlarla destek vermek bizi de çok mutlu etti. 3 federatif yapının katkısıyla olan bu organizasyon gibi etkinliklere tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

'ACILARINI BİR NEBZE DE OLSA UNUTTURABİLDİYSEK NE MUTLU'

Konya İşitme Engelliler Beden Eğitimi öğretmeni ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ar-GE Komisyon üyesi Hasan Hüseyin Işık, '15 Temmuz münasebetiyle bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. 7'den 70'e mücadelesini verdiğimiz bu anlamlı günde bütün şehit ve gazi yakınlarımızın acılarını sonuna kadar paylaşıyoruz. Bu günde sizin acılarınızı bir nebze de olsa unutturabildiysek ne mutlu bize. Bu faaliyeti yapmaktan gurur duyduk. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah nice güzel günleri bize nasip etsin diyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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