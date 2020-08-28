Son dakika... Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptı
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Son dakika... Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptı

Son dakika habere göre Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptıANKARA Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde faaliyete geçen Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

28.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:34

Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptı

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde faaliyete geçen Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi. Altındağ'daki Dandanakan Sokak'ta yapımı tamamlanan Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezin açılışına, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla katıldı. Merkez önünde dua edildikten sonra Vali Şahin, açılış kurdelesini kesti. Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Son dakika... Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptı

Kaynak: DHA

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