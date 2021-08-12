Son dakika! Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'Altındağ' açıklaması: 76 gözaltı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'EMİRHAN'I DAHA ÖNCE GÖRMEDİM'Ankara'da parkta çıkan kavgada Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yahya Abdo'nun (26) ifadesi ortaya çıktı.

'EMİRHAN'I DAHA ÖNCE GÖRMEDİM'

Ankara'da parkta çıkan kavgada Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yahya Abdo'nun (26) ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz