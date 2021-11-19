Ankara'daki patlamayla ilgili apartman sakini konuştu: "Deprem oluyor zannettik"

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın görgü şahidi ve apartman sakini Yasin Murat, "Evin içindeydim, Ailemle beraber oturuyorduk. Biran deprem oluyor zannettik. Deprem gibi bina sallandı" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili apartman sakinlerinden ve Yasin Murat İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Patlama yaşandıktan sonra evin içinde olduklarını belirten Murat, "Evin içindeydim. Biran deprem oluyor zannettik. 5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum ne oldu diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize binayı başlatın dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep" diye konuştu.

Patlama esnasında evin içinde olduklarını ifade eden Murat, "Ben patlama olan evdeydim. Boşaltın dediler. Ben kapıyı açamadım. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Balkondan polislerin sesi geldi. Yardım istedim kapı açılmıyor diye. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk. Binada başka insanlarda vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Polisler boşaltın dediler ama biz çıkmadık evden Kapı üzerimize kitlendi. Ailem başka yerde kalıyor şuan ben buradayım. Komşularla aram iyiydi Öğleyin kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş çocuklardan .Anneleri hamileydi. Bir de oğulları vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba" dedi. - ANKARA