Son dakika haberi... Ankara'da sokak ortasında amca ile yeğenine silahlı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Ankara'da sokak ortasında amca ile yeğenine silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'da sokak ortasında amca ile yeğenine silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahların çekilmesi sonucunda amca ile yeğeni silah ile yaralandı.

23.09.2020 06:00 | Son Güncelleme: 23.09.2020 06:16

Ankara'da sokak ortasında amca ile yeğenine silahlı saldırı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahların çekilmesi sonucunda amca ile yeğeni silah ile yaralandı. Karnından ve kasık bölgesinden amcanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre Kokoreç tezgahını kapatıp evine gitmek üzere olan Mehmet Y. ve yeğeni Önder Y., yanlarına 06 BGZ 929 plakalı otomobil ile gelen Kadir T.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı

Kavgayı gören çevredeki esnaflar şahısları ayırmaya çalıştı ancak silahların çekilmesi üzerine sonuç alamadı. Yaşanan arbedenin akabinde silahını çeken bir kişi amca Mehmet Y. ile yeğeni Önder Y.'e ateş etti. Kurşunların karın ve kasık bölgesine isabet ettiği amca ağır yaralanırken yeğeni ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Polis, yaptığı çalışma sonucunda kaçan otomobili ve içerisindeki Kadir T. ile 1 adet tabancayı yakaladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi... Ankara'da sokak ortasında amca ile yeğenine silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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