Son Dakika: Ankara'da sanayi kuruluşlarının mesai saatleri değişti
Son dakika: Ankara Valiliği, ilde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.
Ankara Valiliği, kentteki sanayilerde mesai düzenlemesine gidildiğini açıkladı. Valilik, kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiğini duyurdu.
GELEN TALEPLER DİKKATE ALINDI
Ankara Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi" denildi.