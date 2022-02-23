GÜLSÜM KUYAR'IN CENAZESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜLNAR, MERSİN (DHA) - ANKARA'da çalıştığı okulda uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi defin işlemleri için yakınları tarafından Mut Devlet Hastanesi morgundan alındı. Gülsüm Kuyar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülnar ilçesinin Konur Mahallesi'ne götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayından ardından kaçtı. Vcüduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

ACIMIZ BÜYÜK

Mut Devlet Hastanesi'ne gelen yakınları genç kadının cenazesini teslim aldı.Gülsüm Kuyar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülnar ilçesinin Konur Mahallesi'ne götürüldü. Cenazeye getiren Kuyar'ın kuzeni Halil Acar, "Çok üzgünüz, acımız büyük, tarifi yok. Hep televizyonlardan izler, duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.