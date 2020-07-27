Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
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Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir plazada yangın çıktı. Alev alev yanan plaza tahliye edilirken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Ayrıca Vali, "Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz" dedi.

27.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:02

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir plazada yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ankara Valisi Şahin, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. Ayrıca Vali Şahin, Vali, "Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz" dedi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Yangın esnasında bina hızla tahliye edildi.

YANGIN KONTROL EDİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından ötürü herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını belirten Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

"CAN KAYBIYLA İLGİLİ BİLGİ GELMEDİ"

Ekiplerin, "Binanın içinde kalan birileri var mı?" diye arama yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda."


Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor
Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor
Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor
Son Dakika: Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları (5)
HIZLI JOE: ÜLKEMİZDE ÇIKAN BÜTÜN YANGINLARIN YÜZDE 99 U ELEKTRİK KAYNAKLIDIR SEBEBİ İSE YETERSİZ ELEKTRİK MALZEMESİDİR SORUMLUSU İSE TSE BELGESİ VERDİĞİ MALZEMEYİ DENETLEMEYEN TSE KURUMUDUR. . PAZARLARDA HIRDAVATÇILARDA SATILAN O KADAR KALİTESİZ VE TSE BELGELİ OLAN MALZEME VAR Kİ. . EN BASİTİNDEN 3 TL YEDE SİGORTA VAR 20 TL YEDE SİGORTA VAR . . .
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
YAVAŞ GEL JOE: Ülkemizde herhangi bir yangına sebep bulunamaz ise direk elektrik kontagından ya da elektrikten kaynaklı deniliyor. Oysa ki böyle yapılarda markasına kadar yapı sahibine bidirirsin anlaşmalar böyle yapılır. Kablodan yangın çıkma olasılığıda çok düşüktür. O gecekondu işi hatlarda olur
1 Yayından Kaldır
HAKAN: amonyak soğutma, yangına neden oluyor.
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