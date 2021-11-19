Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (6) - Haberler
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Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (6)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı (6)

'KAPIYI KIRDILAR ÖYLE ÇIKTIK'Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlamanın olduğu Onbirler Apartmanı sakinlerinden Yasin Murat, olayı anlattı.

'KAPIYI KIRDILAR ÖYLE ÇIKTIK'

Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlamanın olduğu Onbirler Apartmanı sakinlerinden Yasin Murat, olayı anlattı. Deprem olduğunu zannettiğini söyleyen Murat, "5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Balkondan polislerin sesi geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum 'ne oldu?' diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize 'binayı başlatın' dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Kapı açılmıyor diye yardım istedim. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk" diye konuştu.

'ORTA KATTA OLDU OLAY'

Enkaz altında 4 kişinin kaldığını aktaran Murat, söyle devam etti: "4 kişi vardı. Orta katta oldu olay. Orta katttan aşağı doğru yıkıldı bina. 3 kat komple yıkıldı. Binada başka insanlar da vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Ailem başka yerde kalıyor şu an ben buradayım. Komşularla aram iyiydi, öğlen kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş. Anneleri de hamileydi. Bir oğulları daha vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba."

Haber : Caner ÜNVER - Muhammet BAYRAM - Fatih POYRAZ - Ferhat EKİNCİ - Burak TEKİN/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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