Son Dakika! Türbanla ilgili sözleri nedeniyle eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Eski Bakan ve eski CHP milletvekili Fikri Sağlar, bir programda türbanlı hakimlerin sağlayacağı adalet konusunda kuşkusunun olduğunu söyledi. Bu sözler başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok siyasinin de tepkisini çekmişti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fikri Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ZAT BU ÇAĞDA YAŞAMIYOR

Erdoğan, Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmede bulunup şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu zat, artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Eğer tarlada çiftçi olursan başörtü meşrudur. Ama bir üniversitede olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı.

"BIRAKIN ARTIK BU İŞLERİ"

İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirmeye kalkacak olursak bunu bir defa kalkıp da bir demokrasi ve fikir özgürlüğü olarak anlatmak, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğun zaman normalde bakıyorsunuz, inanç ve fikir özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç, fikir özgürlüğü bu? Bırakın artık bu işleri. Artık 50'li, 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hala insanların yaşamlarına müdahaleye devam ettiklerini görmek istemiyoruz. Öyle kalkıp da Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp, bununla milleti aldatma sürecini de bir kenara bıraksın. Geçin o işleri. Yanına iki tane değil 20 tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Burada da hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler"