Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
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Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

29.11.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:30

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı.

Dün akşam bir televizyon programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözleri tepki çekti. Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Başarır hakkında soruşturma başlattı.

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Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

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