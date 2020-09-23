Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı

Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüphelilerden olan Ümitcan Uygun'un annesinin ormanda ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anne Gülay Uygun'un elinde barut izine rastlanıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran'da evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünden iki ay önce sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Kızlarının cinayete kurban gittiğini ve zanlının Ümitcan Uygun olduğunu ileri süren aile ise Müge Anlı'nın olayı incelemesini istedi. Olayı geniş çaplı halde ele alan Müge Anlı, Uygun'un annesi hakkındaki bir iddiayı da gündem getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir görgü tanığı Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyerek 18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti. Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı. 2 gün sonra ifade vermesi gereken Uygun, geçtiğimi cuma akşamı ormanda kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ