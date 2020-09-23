Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı
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Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı

23.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:26

Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüphelilerden olan Ümitcan Uygun'un annesinin ormanda ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anne Gülay Uygun'un elinde barut izine rastlanıldığını açıkladı.

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü bulunmuştu. Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Gülay Uygun tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Gülay Uygun başına tek el silahla ateş edilmiş halde ölü bulundu. Söz konusu ölüme ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır" denildi. Savcılık açıklamasında Gülay Uygun'un elinde barut izi tespit edildiği de belirtildi.

Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran'da evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünden iki ay önce sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Kızlarının cinayete kurban gittiğini ve zanlının Ümitcan Uygun olduğunu ileri süren aile ise Müge Anlı'nın olayı incelemesini istedi. Olayı geniş çaplı halde ele alan Müge Anlı, Uygun'un annesi hakkındaki bir iddiayı da gündem getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir görgü tanığı Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyerek 18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti. Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı. 2 gün sonra ifade vermesi gereken Uygun, geçtiğimi cuma akşamı ormanda kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un elinde barut izine rastlandığını açıkladı
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı
Haber Yorumları (33)
BÜYÜK ZEKA: Bu ülkede bu düzen varken bu olayların üstüne gidileceğini hiç sanmıyorum bi şekilde olayı kapatacaklar.
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VATANDAŞ: Adaletin olmadığı bir ülkede bu çakallar daha nice canlara kıyacaklar
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HASAN: Rant sistemi bitmez bu ülkede hep aynı kişler yönettikçe ülkeyi.
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