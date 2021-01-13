Son Dakika! Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti

Son dakika! Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Özdağ, kararın doğru olduğunu söyledi ve yarın basın toplantısı yapacağını aktardı. Kararın ardından İYİ Parti'nin nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "Fethullah Gülen yanlıları ile birlikte hareket etmekle" suçlarken, parti Özdağ'ı disiplin kuruluna sevk ederek ihraç etti. 16 Kasım 2020'de partisinden ihraç edilen Özdağ konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi ve dava açtı.

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararını iptal etti. Konuyla ilgili olarak ilk açıklamasını yapan Özdağ, kararın doğru olduğunu aktardı ve yarın basın toplantısı yapacağını söyledi. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Adalet yerini buldu" dedi.

İYİ PARTİ'NİN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Bu karara karşı İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. Partiden şu ana kadar konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.

ÜMİT ÖZDAĞ İYİ PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu, Kazakistan'da bulunduğu dönemde "Fethullah Gülen yanlıları ile birlikte hareket etmekle" suçlamıştı.

Bu iddia nedeniyle, savcılara bu konuda ifade vermeye hazır olduğunu açıklayan Buğra Kavuncu hakkında savcılıkça soruşturma başlatılırken, parti örgütlerinin talebi üzerine de Ümit Özdağ, genel merkez ve Meclis grubundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İYİ PARTİ'NİN AK PARTİ İLE GÖRÜŞME YAPTIĞINI SAVUNMUŞTU

Son olarak İYİ Parti'yi CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yürütmekle eleştiren Özdağ, İYİ Parti'nin AK Parti ile de gizlice anayasa çalışması görüşmesi yaptığını da savunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Özdağ disiplin kurulu tarafından İYİ Parti'den ihraç edilmişti.

KARARI MAHKEMEYE TAŞIDI

Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç" demişti.