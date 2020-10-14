Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı

Son dakika: Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını değerlendirmek üzere toplanan Anayasa Mahkemesi'nin 3,5 saatlik görüşmesi sona erdi. Toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı. Öte yandan bazı üyeler "Işıklar yanıyor" paylaşımı gündem olan Engin Yıdırım'ın Twitter hesabını kapatması yönünde telkinde bulundular.