Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı
14.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:57
Son dakika: Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını değerlendirmek üzere toplanan Anayasa Mahkemesi'nin 3,5 saatlik görüşmesi sona erdi. Toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı. Öte yandan bazı üyeler "Işıklar yanıyor" paylaşımı gündem olan Engin Yıdırım'ın Twitter hesabını kapatması yönünde telkinde bulundular.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karını yok sayması tartışmalara neden olurken, AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından kurumun gece çekilen fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' paylaşımı yaptı.
Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren paylaşımına hükümet kanadından peş peşe sert tepkiler gelirken, Anayasa Mahkemesi de hem Enis Berberoğlu kararını hem de Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" başlıklı paylaşımını ele aldı.