Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi
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Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi

29.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:07

Son dakika! Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kavala'nın 2019'da yaptığı başvuru yine reddedilmişti.

Gezi Parkı davasından beraat eden ve tahliyesine karşın, casusluk suçlaması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilen Osman Kavala, "kişi hak ve özgürlüğü güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

15 Aralık'ta o başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, dosyayı Genel Kurul'a sevk etme kararı almıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu bugün karara bağladı. Genel Kurul, Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi
Haber Yorumları (7)
VATANDAŞ: Ne oldu Osmancığım? Hizmet ettiğin, çok güvendiğin sahiplerin seni kurtaramıyor mu? Cezaevinde çürüyeceksin. Senin hayatın, ızdırabın senin gibi vatan hainlerine ibret hikayesi olacak. Kadim Türk Devletine ihanet edilmeyeceğini öğreneceksiniz.
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SİSTEM TIKANDI: Hukuk reformu mu olacak:)))
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İHANET AFFEDİLMEZ: BU ÜLKEYE KİM İHANET EMİŞ İSE GEREĞİ YAPILMALIDIR. .
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