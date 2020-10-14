Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz

Son dakika! Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım'ın yaptığı "Işıklar" paylaşımıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bir üyenin şahsi paylaşımı, yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerine yer verdi. AYM, bugün 14:00'da konuyu görüşmek üzere olağan üstü toplanma kararı aldı.

Dün AYM üyesi olan Engin Yıldırım sosyal medyada bir paylaşımda bulundu ve AYM binasını paylaşarak "Işıklar yanıyor" demişti. Paylaşımda, darbe imasında bulunulduğu tartışmaları gündeme gelirken, AYM'den konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında "AYM üyesinin kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki görüşler AYM'nin kurumsal görüşlerini yansıtmaz" denildi. AYM BUGÜN TOPLANIYOR Öte yandan AYM bugün 14:00'da olağan üstü toplanma kararı aldı. Toplantının gündem maddesi ise 'Işıklar' paylaşımı olacak.