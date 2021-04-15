Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
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Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika: Anayasa Mahkemesi, 31 Mart'ta eksiklik tespit ettiği gerekçesiyle geri verilmesine karar verilen HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle düzenlenen iddianamenin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verdi. AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

KARARIN GEREKÇESİ DE İLETİLDİ

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'nin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkeme'ye gönderebilecek.

İLK İNCELEME YAPILACAK

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

"TEMELLİ KAPATILMASI HUKUKSAL BİR ZORUNLULUK"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtilmişti. İddianamede, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedilmişti.

SİYASİ YASAK İSTENEN İSİMLER

İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtilmişti. HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istenen iddianamede 5 yıl süreyle siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana ve Ahmet Türk de bulunuyor.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
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Erdem Aksoy
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